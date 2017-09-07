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Сутки в АТО: 34 обстрела, боевики били из пулеметов и гранатометов

Четверг, 7 сентября 2017, 06:26

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 34 раза открывали огонь по позициям украинских сил, из них 20 обстрелов были неприцельными. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В конце минувших суток основная активность террористов продолжала сохраняться на Приморском направлении.

Так, после 18 часов боевики 5 раз из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции на подступах к Водяному. Под огонь с этого же вооружения попали украинские опорные пункты возле Гнутово, Богдановки и Талаковки.

На Донецком направлении вечером боевики продолжили провокационные обстрелы украинских укреплений в окрестностях Зайцево. Также в конце суток боевики дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевской промзоне.

На Луганском направлении около 19 часов сепаратисты выпустили 3 мины калибра 82 мм вблизи Малинового.

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Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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