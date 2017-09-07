В секторе "М" боевики держат под прицелом каждый передовой пункт

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.



Об этом рассказал на брифинге 7 сентября спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах вооруженных сил нет", – сказал полковник.

По словам Мотузяника, на луганском направлении враг совершил по одному непродолжительному обстрелу украинских позиций в Малиновом и Крымском, причем второй был минометным.

На донецком направлении оккупанты нарушали режим тишины в четырех "горячих" точках: Зайцево, Авдеевке, позиции шахта Бутовка, Песках.

"Львиная доля обстрелов пришлась на темное время суток. Оккупанты применяли только стрелковое оружие. Самый продолжительный обстрел произошел в Авдеевке, он длился полтора часа", - рассказал полковник.

На мариупольском направлении сохраняется неспокойная обстановка на южных рубежах (участок фронта Павлополь - Широкино).

"Несмотря на значительное деэскалацию противостояния, оккупанты держат под прицелом практически каждый наш передовой опорный пункт, и регулярно ведут прицельный огонь. Только в Лебединском вчера произошло 7 вражеских обстрелов. Также беспокойно вчера было в Гнутово, Водяном и на других позициях", - сообщил спикер АТО.



Украинская правда