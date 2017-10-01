Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 360
Воскресенье, 1 октября 2017, 05:28
Число жертв в результате землетрясения в Мексике 19 сентября увеличилось до 360 человек.
Об этом сообщил координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте на странице в Twitter.
В штате Мехико число погибших составляет 219 человек, штате Морелос – 74, штате Пуэбла – 45, штате Эдомекс – 15, штате Герреро – 6, штате Оахака – 1.
⚡️ #Actualización 🔴 TOTAL 360 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 219 #Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 15#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) September 30, 2017
Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балл. Эпицентр находился в 12 км от населенного пункта Ахочьяпан в штате Морелос. Также было зафиксировано более 30 афтершоков.
Власти страны заявили, что ущерб от землетрясения составляет более $2 млрд.