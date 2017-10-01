Сутки в АТО: 20 обстрелов, 1 боец ВСУ ранен

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате один украинский военных получил ранения, еще двое – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Украинские военные 12 раз ответным огнем принуждали противника к соблюдению мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Основная активность сепаратистов сохранялась на Донецком направлении.

"Здесь после 18 часов боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику", - говорится в сообщении.

Также вечером террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорска.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские силы на подступах к Лебединскому и Водяному. С 21.00 и в течение часа боевики били с 82 мм миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино.