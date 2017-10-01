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В Каталонии начали собираться очереди желающих проголосовать на референдуме

Воскресенье, 1 октября 2017, 07:42

Рано утром в воскресенье, 1 октября, в Каталонии начали собираться очереди из желающих проголосовать на референдуме о независимости от Испании.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что очереди начали собираться за четыре часа до запланированного начала голосования.

По словам свидетелей, в столицу Каталонии направились около ста полицейских фургонов.

Ранее сообщалось, что 30 сентября полиция Каталонии Mossos заблокировала 1300 из 2315 школ, предназначенных как избирательные участки для проведения референдума.

Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.

Ранее сообщалось, что испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости.

Подробнее о референдуме в Каталонии читайте в статье Европейской правды "Развод по-каталонски: сможет ли Мадрид остановить референдум и распад Испании".

Темы: Испания
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