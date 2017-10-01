Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ближайшие дни в Украину придут заморозки

Воскресенье, 1 октября 2017, 18:21

В ближайшие несколько дней на территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами - в воздухе с температурой от 0 до +4 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 2 октября в южных и северных областях местами, а 3 октября - также по всей Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4°.

Вместе с тем в течение 1 октября во Харьковской, Донецкой, Луганской областях, большинстве районов Сумщины и Полтавщины - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

2 октября на всей территории - переменная облачность, без осадков, температура днем ​​от + 11-13 в центральной, северной, восточной и южной Украины, до + 12-19 в западных областях и Закарпатье. Ночью - +3 ... + 5.

3 октября в восточных регионах дожди, облачно, температура снизится до +11...+ 13 в остальных областях - без осадков, днем ​​+11...+ 14 градусов.

 
 
 

Украинская правда 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: