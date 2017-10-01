В ближайшие дни в Украину придут заморозки

В ближайшие несколько дней на территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами - в воздухе с температурой от 0 до +4 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 2 октября в южных и северных областях местами, а 3 октября - также по всей Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4°.

Вместе с тем в течение 1 октября во Харьковской, Донецкой, Луганской областях, большинстве районов Сумщины и Полтавщины - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

2 октября на всей территории - переменная облачность, без осадков, температура днем ​​от + 11-13 в центральной, северной, восточной и южной Украины, до + 12-19 в западных областях и Закарпатье. Ночью - +3 ... + 5.

3 октября в восточных регионах дожди, облачно, температура снизится до +11...+ 13 в остальных областях - без осадков, днем ​​+11...+ 14 градусов.

Украинская правда