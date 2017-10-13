Гриневич: "Языковые гетто" уязвимы для территориальных претензий

Невладение государственным языком гражданами в определенном регионе страны делает его уязвимым для территориальных претензий других стран.

Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич в эфире телеканала "1+1".

"Любые созданные "языковые гетто" – это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка", – сказала она, цитирует "Українські новини".

В пример министр привела ситуацию, когда в 2017 году 75% выпускников школ в Береговском районе Закарпатской области, которое является местом компактного проживания венгерского меньшинства, провалили внешнее независимое тестирование, в том числе из-за того, что не знают украинский язык.

Гриневич подчеркнула, что значительная часть населения данной территории вообще не говорит на украинском.

По мнению министра, официальный язык связывает разные регионы страны.

Минобразования ожидает, что выводы экспертизы Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") по языковым нормам закона "Об образовании", возможно, будут включать лишь некоторые рекомендации, так как в целом Украина не нарушила ни одного из международных обязательств.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", которым, в частности, вводят 12-летнее среднее образование, а языком образовательного процесса в учебных заведениях признают государственный язык – украинский.



В Венгрии, Румынии, Польше, Болгарии и Греции выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

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Но 25 сентября президент Петр Порошенко подписал его.

По мнению Порошенко, выводы Совета Европы относительно закона Украины об образовании и последствия переговоров с соседними странами можно учесть в новой редакции закона о среднем образовании.

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28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прогнозирует, что Венецианская комиссия даст свои выводы до января.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы осудила языковую норму нового закона об образовании без консультаций с представителями нацменьшинств и призвала Украину учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии.