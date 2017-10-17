Суд в России подтвердил "заочный арест" Яценюка

В России Ставропольский краевой суд оставил в силе решение Ессентукского городского суда о заочном аресте украинского экс-премьера Арсения Яценюка.

Заседание суда прошло утром 17 октября, сообщает журналист "Радио Свобода" Роман Наумлюк.

"По хорошему, здесь стоит писать о деле Николая Карпюка и Станислава Клыха, потому что это продолжение той самой Чеченской истории. Не забывайте об этом, пожалуйста", – отмечает журналист.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отвергали все обвинения, Клых заявлял, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых в российском СИЗО сошел с ума.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк намерен просить Европейский суд по правам человека признать незаконным его уголовное преследование на территории России.

Как известно, в 2015 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне в начале 90-х.

Пресс-секретарь Яценюка посоветовала России провести психиатрическую экспертизу Бастрыкина.

Согласно биографии Яценюка, в 1991 - 1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992 - 1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте бывшего премьера Украины.

В сентябре 2017 года пресс-служба экс-премьера обнародовала результаты российской экспертизы, датированной 2015 годом, из материалов дела против Яценюка, согласно которому россияне обвиняют экс-премьера не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье.

Российские следователи нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье и утверждают, что на ней изображен Яценюк.

Вместе с тем позже выяснилось, что человеком, которого российская экспертиза идентифицировала как Арсения Яценюка, является соратник Дмитрия Корчинского Вячеслав Артеменко.

Украинская правда