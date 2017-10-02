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За месяц полиция изъяла больше тысячи единиц оружия и взрывчатки

Понедельник, 2 октября 2017, 01:26

За сентябрь 2017 года Национальная полиция Украина зарегистрировала более 2 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Об этом сообщил первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин в facebook.

По результатам проведения полицией общегосударственных мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, патронов и взрывчатки, открыто 2083 производства.

"Всего зарегистрировано уголовных преступлений по данному направлению только за сентябрь 2017 - 2083, для сравнения - за весь 2016 год было зарегистрировано 6087", - написал он.

В ходе профилактических мероприятий за прошедший месяц полиция изъяла 857 единиц огнестрельного оружия и 393 единицы взрывных устройств.

Темы: оружиеполиция
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