Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 14 обстрелов, один боец ​​ВСУ подорвался на мине

Понедельник, 2 октября 2017, 07:55

В воскресенье, 1 октября, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В результате подрыва на мине погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-сцентр штаба АТО.

Прошлые сутки в районе проведения АТО завершились активизацией российско-оккупационных группировок на всех направлениях.

Если днем ​​боевики придерживались режима тишины на Луганском и Донецком направлениях, то после 18 часов, враг трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстрелял укрепления ВСУ неподалеку Зайцевого.

"А около 23 часов пророссийские наемники в который раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиям на северных окраинах этого поселка", - сообщает штаб АТО.

Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутового.

Также 1 октября днем во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке  подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ неподалеку Крымского.

В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: