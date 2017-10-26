Взрыв на Соломенке: взрывчатка могла быть на базе автосигнализации – СБУ
Взрыв на улице Адама Мицкевича в Киеве могло спровоцировать самодельное взрывное устройство направленного действия, созданное на базе автомобильной сигнализации.
Об этом на брифинге 26 октября заявил начальник Главного управления СБУ в Киеве Сергей Семочко.
"Взрыв произошел в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, находившегося в мопеде, который был умышленно припаркован неустановленным следствием лицом примерно в 21:50 при выходе из помещения телеканала "Эспрессо-ТВ"", - сказал Семочко.
В свою очередь прокурор Киева Роман Говда добавил, что сейчас продолжается экспертиза, которая даст представление об этом взрывном устройстве.
"Эквивалент взрывного устройства, по предварительной информации, составил 400-600 г тротила, это довольно значительный размер", - сказал Говда.
По предварительным данным, взрывное устройство могло быть создано на базе автомобильной сигнализации, оно содержало 7-миллиметровые шарики, часть из которых собрали, часть в телах погибших и пострадавших, а часть изымают до сих пор.
"По мнению взрывотехников, это было самодельное взрывное устройство, возможно, на базе автомобильной сигнализации. Об этом говорят платы, которые были изъяты на месте происшествия", - сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.
Говда добавил, что много информации не разглашают, "с целью результативности расследования".
Правоохранители изъяли мопед и его обломки, автомобиль "Хюндай Акцент", металлические шарики со следами взрывной нагрузки, образцы крови, смывы из эпицентра взрыва и фрагменты электронных плат.
Также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.
Кроме того, правоохранители отрабатывают приближение к месту преступления офисы частных компаний и государственных организаций, чтобы изъять видеокамеры, которые могли зафиксировать подготовку к преступлению.
"Отрабатывается весь спектр видеокамер по городу. Отработаны маршруты и движение. Задействованы все силы и средства для того, чтобы оперативно раскрыть это преступление", - сказал Семочко.
Сейчас полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы установить свидетелей преступления.
Как известно, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице АдамаМицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, один из которых по дороге в больницускончался.
По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата – и вследствие этого погибли двое мужчин.
Погиб охранник Мосийчука, 31-летний работник полиции полка особого назначения Руслан Кушнир.
Позже народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что от взрыва в Киеве погиб прохожий – 36 летний Михаил Мормиль.
Ирина Балачук, УП