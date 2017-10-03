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Для охраны арсеналов хотят призвать офицеров запаса

Вторник, 3 октября 2017, 14:13

Главное управление персонала Генштаба будет рекомендовать призвать до 500 офицеров запаса для прохождения службы, главным образом, на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов.

Об этом на брифинге 3 октября заявил начальник Главного управления персонала, генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает "Укринформ".

"В настоящее время решение о призыве такой категории еще не принято, но наше главное управление с учетом потребностей, возникших в офицерах, и необходимости комплектовать базы, склады, арсеналы будет предлагать начальнику Генштаба (а принимать решение будет Министерство обороны) призвать небольшое количество этих лиц. Это будет, наверно, до 500 человек ", - сказал Артеменко.

Он отметил, что окончательное решение будет принимать министр обороны, исходя из необходимости.

По словам Артеменко, не все эти офицеры, в случае призыва, будут проходить службу на базах, складах и арсеналах. Офицеры запаса также могут проходить службу в тыловых частях и частях, которые не находятся на линии соприкосновения, а к проведению АТО могут привлекаться только после подписания соответствующего контракта.

Артеменко также добавил, что в этом году на службу в ВСУ поступили почти 1000 офицеров запаса.

Как известно, 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

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Темы: армияГенштаб
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