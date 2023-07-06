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В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных

Ирина БалачукЧетверг, 6 июля 2023, 13:28
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Здесь и далее карты с сайта svaboda.org

В Беларуси начали демонтировать палаточные лагеря на трех основных полигонах, где ранее обучали российских мобилизованных.

Источник: Радые Свабода, которое проанализировало спутниковые снимки службы Planet Labs  

Детали: Ликвидацию полевых лагерей зафиксировали спутниковые снимки.

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Издание сообщает, что пока неизвестно, будут ли они перемещены в другие места или использованы для чего-то другого.

В частности, убирают лагерь на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами. 

 

На снимке от 6 июня видно большой палаточный городок, а на фото, сделанном 4 июля, лагеря на полигоне фактически уже нет, идет его разбор. 

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Фото свидетельствуют, что лагерь, который находился на этом полигоне с середины октября 2022 года, начали ликвидировать не ранее 30 июня.

В начале марта 2023 года в лагере прошла ротация российских мобилизованных. Затем было снято небольшое количество палаток. После этого на полигон почти не свозили тяжелую военную технику. 

По состоянию на 6 июня на этом месте оставалось еще около 150 палаток, в которых могли проживать около 3000 человек.

Также спутник зафиксировал демонтаж палаточного городка на территории Лепельского полигона. 

 

Российские войска находились на этом полигоне с середины октября 2022 года.

На снимке от 2 июля еще стоит весь палаточный городок, но через 2 дня − на снимке от 4 июля − видно, что он находится в процессе демонтажа.

По данным Радые Свабода, еще на 2 июля здесь было около 75 военных палаток, в которых могли жить около 1500 человек.

Также изменилась ситуация на военном полигоне "Репища" под Осиповичами. 

 

По данным издания, российские военные стали активно посещать полигон Репища под Осиповичами еще до полномасштабного вторжения в Украину. Там был большой госпиталь и много военной техники. 

По состоянию на 29 июня здесь было около 30 военных палаток, в которых могли жить около 600 человек.

На спутниковых снимках видно, что лагерь начали разбирать 3 июля, а на фото от 4 июля его уже нет.

Все это свидетельствует о том, что три крупнейших лагеря для подготовки якобы мобилизованных российских солдат начали ликвидировать фактически одновременно – в начале июля.

Практически в это же время началось строительство палаточного городка в деревне Цель Осиповицкого района. Его якобы разбивают для наемников ЧВК "Вагнера". 

По данным Радые Свабода, на сегодня это самый большой лагерь на территории Беларуси. Он состоит не менее чем из 303 военных палаток, в которых, по разным оценкам, могут разместиться до 15 тысяч человек.

Темы: БеларусьРосcияармия
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