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Путин рассказал об отношениях с Трампом

Среда, 4 октября 2017, 18:18

Президент России Владимир Путин заявил, что у него практически нет личных отношений с президентом США Дональдом Трампом.

На пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве в ответ на вопрос журналиста он сказал:

"Личных отношений практически нет. Мы виделись один раз. Несколько раз говорили на различные темы, представляющие взаимный интерес, по телефону. В том числе это касалось и сирийской проблематики".

Путин отметил, что по сирийскому вопросу РФ сотрудничает с США по многим линиям, сообщает РИА Новости

Президент РФ также заверил, что в целом находит общие подходы с американским коллегой: "Не без проблем, определенного, так сказать, сталкивания позиций. Но все-таки находим общие подходы. И меня это очень радует. Находим какие-то совместные решения".

При этом Путин уверен, что российско-американские отношения стали заложниками внутриполитической ситуации в США.

"Отдельные силы используют российско-американские отношения для решения внутриполитических американских проблем. Но мы терпеливо ждем, когда этот процесс во внутриполитической жизни США закончится", – добавил он.

"Я думаю, что такой человек, как Трамп, с его характером, никогда не будет ничьим заложником (ситуации)", – сказал также российский президент.

А на вопрос журналиста, что бы он посоветовал Трампу, Путин ответил: "Вы уж сами ему что-нибудь посоветуйте как избиратель. Что я буду советовать?! Мне советуют мои избиратели, а президенту Соединенных Штатов должны советовать его избиратели".

Однако, по мнению лидера россиян, "бизнес бы ему (Трампу) посоветовал наладить нормальные экономические связи с Россией, не позволяя неконкурентным занять выгодные позиции на российском рынке, и работать вместе в интересах американской экономики".

Вслед за этим журналист поинтересовался, сказал ли Трамп Путину, что лично хочет восстановить нормальные деловые взаимоотношения между РФ и США. Путин на это ответил: "Спросите (Трампа), я же не могу рассказывать, что он мне сказал".

Темы: ПутинТрампРосcияСША
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