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РФ пока не подтвердила встречу по задержанным пограничникам Украины

Четверг, 5 октября 2017, 12:47

Российская сторона пока не предоставила информации о дате и месте проведения погранично-представительской встречи для разрешения ситуации с украинскими пограничниками.

Об этом помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил 5 октября "Укринформу".

"Новостей пока никаких. Встреча россияне еще не подтвердили", – сказал Слободян.

Как известно, российская сторона сообщила, что задержала двух украинцев, которые заявили, что являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины, и попросила предоставить соответствующие документы, которые подтвердили бы этих личности указанных людей.

4 октября первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк сообщил, что в ближайшее время планируется проведение погранично-представительской встречи, "в результате которой ожидается, что будет осуществлен возврат украинских пограничников и по результатам расследования установлена ​​причина их задержания".

Прокуратурой Сумской области по факту исчезновения двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба разыскивает двух пограничников, которые пропали 3 октября во время мониторинга границы на Сумщине.

Темы: РосcияПограничная служба
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