Аброськин заявил, что на Авакова хотели напасть с помощью квадрокоптера

Заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что участники банды "Торпеда" собирались совершить покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он сообщил в телеэфире "Прямого".

По словам Аброськина, во время обысков в помещениях членов банды нашли доказательства, свидетельствующие об их плане.

"Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра (внутренних дел) непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение", - сказал чиновник.

"Обычно это взрывные средства - гранаты. На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптера и другой техники для сброса взрывчатого вещества - гранаты и др. по адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", - добавил Аброськин.

Как известно, 2 октября Аваков сообщил о задержании трех членов группировки "Торпеда". По информации министра, эта организация находилась под руководством из России.

Среди преступлений, которые успели реализовать члены "Торпеды", есть такие: проявления антисемитизма в Черновцах, Умани и Львове; бросание гранаты на территорию посольства США в Киеве в июне 2017 года; выстрел из гранатомета в здание консульства Польши в Луцке в июле 2017 года; подрыв памятника участникам боевых действий в Киеве и ранение родственников Героя Украины Валерия Чибинеева на столичной улице Грушевского в августе, а также несколько преступлений, совершенных в 2016 году.