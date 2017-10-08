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Погода: Неделя будет с дождями

Воскресенье, 8 октября 2017, 16:47

В понедельник, 9 октября, в большинстве регионов Украины - облачно с прояснениями, без осадков, в центральных и северных областях - дожди.

В частности, по данным Укргидрометцентра, дожди ожидаются в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Днем на западе +10...+13, ночью +3 ... +8, в остальных областях от +5 до +10, ночью +10 ... + 12 в центральных регионах, на востоке +12...+18, на юге и в Крыму +13 ... +18.

 

10 октября - без осадков, облачно с прояснениями, днем ​​+10 ...+15, ночью +2...+ 6 в большинстве областей, +5...+ 7 на востоке.

 

Днем 8 октября в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях местами сильный дождь.

Украинская правда

Темы: погода
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