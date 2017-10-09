ГПУ завершила расследование убийства Вороненкова

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.



Такой вывод можно сделать из сообщения Генпрокуратуры, которая анонсирует соответствующий брифинг.



"9 октября 2017 в 12-00. Состоится брифинг по завершению расследования убийства Д. Вороненкова", – говорится в сообщении.



Источники "Украинской правды" в ГПУ подтвердили, что расследование завершено.

Как известно 14 сентября российское издание "Росбалт" написало, что якобы Генпрокуратура Украины в ответ на запрос из Москвы рассказала российским правоохранительным органам о результатах расследования убийства Вороненкова.

В частности, речь шла о том, что это преступление по заказу российских спецслужб организовали двое - бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой и владелец банка, работающего в Крыму.

В то же время в украинской прокуратуре заявили, что не делились информацией о ходе расследования убийства экс-депутата Госдумы с Россией.



В начале сентября генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории России.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считало приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Украинская правда