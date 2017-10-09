Шахтеры перекрыли дорогу между Киевом и Варшавой в ПП "Ягодин"

Нововолынские шахтеры начали мирную акцию протеста возле украинско-польской границы на автомобильной дороге международного значения М07 Киев-Ковель в контрольно-пропускном пункте "Ягодин".



Об этом сообщает 9 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



В 11:30 на расстоянии двух километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтово на Волыни около 70 человек перекрыли автомобильную дорогу между Киевом и Варшавой.

Розпочалось блокування руху перед міжнародним пунктом пропуску «Ягодин».https://t.co/io7FREzAxO pic.twitter.com/i6g34D2CH5 — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) October 9, 2017

В результате переговоров сотрудников Национальной полиции с участниками пикета было договорено, что они будут частично пропускать по одному легковому транспортному средству, но движение грузовиков заблокируют полностью.



Путешествующих, которые планируют пересечь государственную границу Украины в пункте пропуска "Ягодин", предупреждают о возможных неудобствах и рекомендуют при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска.

4 октября представители шахтерских профсоюзов и горняки Нововолынска провели акцию протеста под стенами ГП "Волыньуголь" и требовали выплаты заработной платы за июль-август.



Украинская правда