От ГПУ и МВД требуют немедленного наказания обидчиков журналистов

Участники общественных слушаний по вопросам безопасности журналистов обнародовали требования публичного отчета власти и органов следствия о результатах расследования преступлений против журналистов.

Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Национального союза журналистов Украины.

Указанные слушания были проведены НСЖУ по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

"Акты физического насилия против журналистов остаются без должной реакции власти. Нет прецедентов справедливого наказания обидчиков журналистов, а в редких случаях судебных разбирательств назначаются смехотворные штрафы ", - говорится в резолюции.

Авторы резолюции напомнили, что до сих пор не наказаны убийцы Вячеслава Веремия, Павла Шеремета, заказчиков убийства Георгия Гонгадзе.

Так, участники слушаний требуют от президента "выполнить обещание... по организации публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета".

Требование к Верховной Раде, согласно опубликованной резолюции, заключается в организации ежегодных парламентских слушаний о состоянии безопасности журналистов и свободы слова и введении должности Уполномоченного по вопросам свободы слова и безопасности журналистов с полномочиями контроля за следствием.

"Назначить в руководстве ГПУ лицо, ответственное за надзор по расследованию преступлений, совершенных против журналистов. Публиковать ежеквартальные отчеты по результатам расследования этих преступлений", - отметили авторы резолюции свои требования в Генпрокуратуру.

Также отмечается необходимость назначения в руководстве МВД лица, ответственного за надзор по расследованию преступлений, совершенных против журналистов.

Кроме того, участники слушаний требуют обеспечить открытость судов о преступлениях против журналистов и внедрение раздельного учета соответствующей категории дел.

"Ввести отчетность о привлечении к ответственности судей за нарушение прав журналистов в судебном процессе, а также о ненадлежащем рассмотрении этой категории дел с ежеквартальной публикацией отчетов", - говорится в резолюции о требованиях к Высшему совету правосудия.

Ранее Национальный союз журналистов сообщал, что в октябре этого года зафиксировано 5 случаев физической агрессии в отношении журналистов.