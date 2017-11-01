Від ГПУ та МВС вимагають негайного покарання кривдників журналістів

Учасники громадських слухань з питань безпеки журналістів оприлюднили вимоги публічного звіту влади й органів слідства щодо результатів розслідування злочинів проти журналістів.

Про це йдеться в резолюції, опублікованій на сайті Національної спілки журналістів України.

"Акти фізичного насильства проти журналістів залишаються без належної реакції влади. Немає прецедентів справедливого покарання кривдників журналістів, а в поодиноких випадках судових розглядів призначаються сміхотворні штрафи", – йдеться в резолюції.

Автори резолюції нагадали, що досі не покарано вбивць В’ячеслава Веремія, Павла Шеремета, замовників убивства Георгія Гонгадзе.

Так, учасники слухань вимагають від президента "виконати обіцянку… щодо організації публічного звіту про розслідування вбивства Павла Шеремета".

Вимога до Верховної Ради, відповідно до опублікованої резолюції, полягає в організації щорічних парламентських слухань щодо стану безпеки журналістів і свободи слова та запровадженні посади Уповноваженого з питань свободи слова та безпеки журналістів з повноваженнями контролю за слідством.

"Призначити в керівництві ГПУ особу, відповідальну за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів. Публікувати щоквартальні звіти за результатами розслідування цих злочинів", – зазначили автори резолюції свої вимоги до генпрокуратури.

Також наголошується на необхідності призначення у керівництві МВС особи, відповідальної за нагляд щодо розслідування злочинів, скоєних проти журналістів.

Крім того, учасники слухань вимагають забезпечити відкритість судів щодо злочинів проти журналістів та запровадження окремого обліку відповідної категорії справ.

"Запровадити звітність про притягнення до відповідальності суддів за порушення прав журналістів у судовому процесі, а також про неналежний розгляд цієї категорії справ зі щоквартальною публікацією звітів", – йдеться в резолюції про вимоги до Вищої ради правосуддя.

Раніше Національна спілка журналістів повідомляла, що в жовтні цього року зафіксовано 5 випадків фізичної агресії щодо журналістів.