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МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов

Ольга ГлущенкоПятница, 7 июля 2023, 03:48
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
фото МВД

Министерство внутренних дел обнародовало видео первых минут после ночной вражеской атаки 6 июля на Львов.

Источник: МВД в Facebook

Дословно: "Первые минуты после ракетного удара российских террористов по Львову".

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Темы: Львовракетный ударМВД
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