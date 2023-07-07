МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Пятница, 7 июля 2023, 03:48
Министерство внутренних дел обнародовало видео первых минут после ночной вражеской атаки 6 июля на Львов.
Источник: МВД в Facebook
Дословно: "Первые минуты после ракетного удара российских террористов по Львову".
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Предыстория:
- Ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку.
- Воздушные силы сообщили, что сбили 7 из 10 крылатых ракет "Калибр", которые выпустили россияне по Украине.
- Количество погибших в результате ракетного удара возросло до 7 человек.
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