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Британия расследует возможность вмешательства России в Brexit

Среда, 1 ноября 2017, 16:46

Британская избирательная комиссия начала расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС на фоне опасений относительно возможного российского вмешательства в демократические процессы.

Об этом сообщает The Guardian.

Комиссия проверит, не нарушил ли один из крупнейших спонсоров кампании за выход Британии из ЕС, миллионер Аарон Бэнкс, правил финансирования накануне референдума 2016 года. Комиссия расследует пожертвования на сумму 2,3 миллиона фунтов стерлингов и оценит, был ли Бэнкс "настоящим источником" пожертвований, сделанных от его имени.

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Комиссия также проверит компанию Better for the Country, директором и главным акционером которой является Бэнкс. А именно – была ли компания первоисточником финансирования, или всего лишь посредником.

Дело в том, что для проведения агитации референдума по Brexit запрещалось использовать средства, полученные от доноров из-за пределов Великобритании и Гибралтара.

В ходе расследования будет также проведена оценка того, приняли ли получатели пожертвований достаточные меры для определения источников средств.

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В прошлом месяце депутат от лейбористов Бен Брэдшоу призвал расследовать пожертвования Бэнкса в частности и использование "теневых средств" в Brexit-кампании в целом. Парламентарий отметил обеспокоенность общества по поводу иностранного, и особенно российского вмешательства в западные демократии.

Аарон Бэнкс ранее хвастался встречами с российским послом, но настаивал, что финансирование из российских источников не поступало.

Выступая в парламенте в среду, 1 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что британское правительство "очень серьезно воспринимает проблему российского вмешательства или попыток российского вмешательства в избирательные и демократические процессы всех стран", - цитирует Мэй агентство Reuters.

Европейская правда

Темы: ВеликобританияРосcия
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