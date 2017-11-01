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Британія розслідує можливість втручання РФ у Brexit

Середа, 1 листопада 2017, 16:46

Британська виборча комісія розпочала розслідування у справі про фінансування кампанії за вихід з ЄС на тлі побоювань щодо можливого російського втручання у демократичні процеси.

Про це повідомляє The Guardian.

Комісія перевірить, чи не порушив один із найбільших спонсорів кампанії за вихід Британії з ЄС, мільйонер Аарон Бенкс, правил фінансування напередодні референдуму 2016 року. Комісія розслідує пожертви на суму 2,3 мільйона фунтів стерлінгів та оцінить, чи був Бенкс "справжнім джерелом" пожертв, зроблених від його імені.

Комісія також перевірить компанію Better for the Country, директором та головним акціонером якої є Бенкс. А саме – чи була компанія першоджерелом фінансування, чи лише посередником.

Річ у тім, що для проведення агітації референдуму щодо Brexit заборонялось використовувати кошти, отримані від донорів з-за меж Британії та Гібралтару.

В ході розслідування буде також проведена оцінка того, чи вжили отримувачі пожертв достатніх кроків для визначення джерел походження коштів.

Минулого місяця депутат від лейбористів Бен Бредшоу закликав розслідувати пожертви Бенкса зокрема та використання "тіньових коштів" у Brexit-кампанії загалом. Парламентар наголосив на стурбованості суспільства з приводу іноземного, і особливо російського втручання у західні демократії.

Аарон Бенкс раніше вихвалявся зустрічами з російським послом, але наполягав, що фінансування з російських джерел не надходило.

Виступаючи у парламенті в середу, 1 листопада, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що британський уряд "дуже серйозно сприймає проблему російського втручання чи спроб російського втручання у виборчі та демократичні процеси усіх країн", - цитує Мей агентство Reuters

Європейська правда

Теми: Велика БританіяРосія
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