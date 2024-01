Трамп заявил о возможной дружбе с лидером КНДР после оскорбления

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть вероятность дружеских отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как оскорбительно высказался о северокорейском лидере в своем Twitter.

В своем посте Трамп выразил возмущение тем, что 33-летний Ким Чен Ын "оскорбил его", назвав "старым".

"В то время как я никогда не назову его "низким и толстым"? Я так стараюсь быть его другом - и, возможно, когда-нибудь это произойдет", - отметил 71-летний президент США.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!