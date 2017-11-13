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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 13 ноября 2017, 20:38

Испания отказала в выдаче Онищенко Украине, новые данные в деле погибших политологов, еще один выходной, арест топлива Курченко и абсурд из "ДНР" – новости, которые обсуждали 13 ноября.

Об Онищенко. Суд Испании отказал Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

О деле погибших в ДТП политологов. Следователи по делу ДТП, в котором 6 сентября погибли 5 политологов, подозревают, что аварию могли подстроить умышленно.

Об атаке на антикоррупционеров. Директор НАБУ Артем Сытник считает, что все, что сейчас происходят вокруг бюро - давление власти на антикоррупционеров.

"Надо быть совсем наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы сегодня расследуем, власть так просто не оставит. Начиная от Мартыненко, Насирова, "рюкзаков", заместителя министра МВД и других", - сказал Сытник.

О еще одном выходном. Верховная Рада в четверг может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем.
"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем ​​так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", - сказал сегодня Парубий.

О топливе Курченко. В Одесской области правоохранители конфисковали в пользу государства топливо стоимостью более 800 млн грн в рамках расследования "преступной схемы Сергея Курченко".

О ГБР. Конкурсная комиссия проводит повторные собеседования с кандидатами на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, первого заместителя и заместителя директора ГБР.

О Конституционном суде. Съезд судей избрал судьей Конституционного суда по своей квоте главу Апелляционного суда Запорожской области Виктора Городовенко.

Об абсурде из "ДНР". Главарь боевиков оккупированных территорий Донецкой области Александр Захарченко приказал передавать в госсобственность весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей, фруктов, винограда и прочего.

Темы: ОнищенкоДТПВерховная Рада
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