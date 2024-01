Трамп требует смертной казни для подозреваемого в теракте в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке, во время которого погибли 8 человек.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Нью-йоркский террорист был счастлив, когда просил повесить флаг ИГИЛ в больничной комнате. Он убил 8 человек, сильно ранил 12 человек. Он должен быть приговорен к смертной казни", - написал Трамп.

