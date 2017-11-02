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Трамп требует смертной казни для подозреваемого в теракте в Нью-Йорке

Четверг, 2 ноября 2017, 08:56

Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке, во время которого погибли 8 человек.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Нью-йоркский террорист был счастлив, когда просил повесить флаг ИГИЛ в больничной комнате. Он убил 8 человек, сильно ранил 12 человек. Он должен быть приговорен к смертной казни", - написал Трамп.

Как известно, 8 человек погибли и около десятка получили ранения в результате наезда на людей и стрельбы, совершенных 29-летним мужчиной у Всемирного торгового центра 31 октября в Нью-Йорке.

Подозреваемый оказался гражданином Узбекистана и был идентифицирован как Сайфуллах Хабибулаевич Саипов.

По данным источников, нападающий проживал в США с 2010 года.

В грузовике, которым был совершен наезд на людей, обнаружили записку, где сообщалось, что атака осуществлена ​​во имя террористической группировки "Исламское государство".

"Европейская правда"

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Темы: СШАТрамптеракт
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