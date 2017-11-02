Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вятрович выдвинул Польше встречные претензии и отреагировал на "угрозы"

Четверг, 2 ноября 2017, 13:23
Вятрович выдвинул Польше встречные претензии и отреагировал на угрозы
radiosvoboda.org

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Польша тормозит решение проблемы взаимной легализации памятников.

Так он прокомментировал телеканалу "112 Украина" слова польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти.

По словам Вятровича, никаких оснований для таких обвинений нет.

"Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя "Третьим Римом". Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу "Четвертым Римом" – и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках", – сказал украинский историк.

"Именно на территории Польши за последние 3 года 14 раз были осквернены кресты на украинских могилах. А на украинской территории было 4 случая осквернения польских памятников – все те памятники восстановлены. На польской территории ни один украинский памятник до сих пор не восстановлен", – заявил Вятрович.

"Если говорить о варварстве – очевидно, надо говорить именно о варварстве на польской территории по отношению к украинским памятникам", – добавил он.

Вятрович заявил: "Именно отсутствие реакции польских властей на акты осквернения и вандализма в течение 3 лет, а таких было 15 – последний произошел в апреле, накануне годовщины акции "Висла", именно отсутствие реакции и желания расследовать, хотя эти акты шли в прямом эфире, записывались на видео... именно это заставило нас заявить, что мы приостанавливаем процесс легализации польских памятников и выдачу разрешений на поиск польских могил на украинской территории".

"Мы ожидали, что после этого будет желание польской стороны для того, чтобы решить эту проблему. Считаем, что она совершенно поддается решению. Вместо этого мы видим сейчас желание раздуть проблему, нежелание садиться за стол переговоров, желание создавать какие-то новые структуры и постоянные политические угрозы с польской стороны", – добавил он.

К таким угрозам Вятрович отнес заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о возможности объявить персонами нон грата в Польше украинских чиновников, которые мешают незаконным польским памятникам на украинской территории.

"Это совершенно невероятное заявление – объявлять персонами нон грата всех должностных лиц за их требование соблюдать действующее в Украине законодательство. Это совершенно невиданные подходы к международной политике", – заявил руководитель Украинского института национальной памяти.

Вятрович сказал, что в Польше около 40-50 украинских памятников неподобающе оформлены с точки зрения польского законодательства, а в Украине более 150 польских памятников не имеют надлежащего законодательного оформления.

По его словам, украинская сторона предлагала легализовать все памятники на все, но польская сторона "это предложение не принимает и не предлагает ничего другого".

"Тем временем уничтожаются украинские памятники в Польше и возникают новые незаконные польские памятники в Украине – на днях соорудили такой памятник в Винницкой области", – заявил чиновник.

По словам Вятровича, пока состоялась только одна встреча уполномоченных органов, а политизация процесса продолжается.

Алена Рощенко, УП
Темы: Польшаистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Польша
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Последние новости
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:00
РФ покинули примерно 2500 ученых с начала вторжения – СМИ
11:55
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
Все новости...
Реклама: