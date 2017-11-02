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Саакашвили подал в суд на Миграционную службу

Четверг, 2 ноября 2017, 13:32

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обжаловал в суде отказ Государственной миграционной службы давать ему статус беженца.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Защита Михаила Саакашвили обжаловала в суде вчерашнее решение ГМС в Киевской области "Об отказе М. Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - говорится в посте.

Саакашвили настаивает, что это решение Миграционной службы является "необоснованным и противоправным" и нарушает его права на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию.

По его словам, адвокаты в четверг подали соответствующий иск в Окружной административный суд Киева.

 

Как известно, Государственная миграционная служба уже во второй раз отказала лидеру партии "Рух новых сил" Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем.

В июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Грузия требует его экстрадиции.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.

В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

27 октября стало известно, что друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

28 октября Михеил Саакашвили заявил, что уверен в том, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

30 октября представители власти Грузии заявили, что ожидают от Украины конкретных шагов по экстрадиции бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Украинская правда

Темы: Саакашвилимиграциясуд
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