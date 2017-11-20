ДТП в Харькове: правила нарушили оба водителя – адвокат Зайцевой

Экспертиза, проведенная по делу харьковского ДТП, показала, что правила дорожного движения нарушили оба участника аварии – и Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

"Была проведена экспертиза по делу, которая определила, что правила дорожного движения нарушили оба водителя", - сказала она.

Поэтому избрание меры пресечения для Дронова в виде содержания под стражей без возможности внесения залога адвокат назвала "адекватным и справедливым решением".

Козырь добавила, что подозреваемая в совершении смертельного ДТП Зайцева продолжает находиться в СИЗО.

"Она в СИЗО. Мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога – избрана до 16 декабря. Мы постоянно видимся, готовимся к следственным действиям, которые постоянно происходят", - сказала Козырь.

По словам адвоката, Зайцева участвовала в "двух или трех допросах" и в следственном эксперименте при участии обоих участников ДТП.

Она прогнозирует, что следственные действия завершатся до конца года.

"По моему субъективному мнению, до конца декабря должны быть закончены следственные действия, потому что очень быстро все происходит. Очень быстро происходят все экспертизы, просто мгновенно фактически все происходит", - сказала Козырь.

На вопрос, будет ли ходатайствовать защита об изменении меры пресечения после истечения срока предыдущей меры пресечения в виде ареста, адвокат сказала:

"Не могу еще сказать. Нет пока на этот счет окончательной позиции".

По ее словам, пребывание в СИЗО сказалось на здоровье Зайцевой.

"Она чувствует себя плохо, имеет головные боли – результат первого, очень серьезного ДТП в 2007 году. Она ежегодно проходит обследование и лечение и принимает различные обезболивающие препараты. Она также получила травму во время этого ДТП 18 октября, но так и не была обследована должным образом. Конечно, в СИЗО ее осматривает врач, но там нет ни оборудования специального, ни томографа", - сказала Козырь.

На просьбу подтвердить информацию, распространенную в СМИ, о том, что семья Зайцевой якобы продала квартиру в Харькове и выплатила пострадавшим по 50 тысяч гривен, Козырь сказала, что не знает, что происходит с собственностью семьи ее подзащитной, но заверила, что семья Зайцевых помогает всем пострадавшим.

"Купля-продажа недвижимости или других каких-то материальных ценностей семьи – я не интересуюсь этими вопросами, потому что это не имеет никакого отношения к расследованию. Относительно того, что семья действительно оказывает материальную помощь абсолютно всем пострадавшим – это правда. Перечисляются средства на лечение и другие нужды в некоторые благотворительные фонды, в фонды при больницах, где лечились пострадавшие", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что семья, несмотря на то, что еще не установлен виновник ДТП, делает это по доброй воле, потому что "скорбит и сочувствует".

В то же время, как сообщила начальник отдела прессы и информации Харьковской обладминистрации Ксения Ярикова, лечение пострадавших в ДТП происходит за счет государства.

"Пострадавших лечат за счет государственного бюджета. Также постоянно собирают помощь благотворители, но лекарствами и всем необходимым пострадавшие обеспечены за счет государства", - сказала Ярикова.

"Семьи подозреваемых в совершении ДТП к нам никак не обращались на счет материальной помощи на лечение пострадавших. Может, они как-то пытались связаться с пострадавшими напрямую, но к нам таких обращений не было", - добавила она.

По словам Яриковой, сейчас в больницах находятся 3 человека, пострадавших в харьковском ДТП.

"Одна девушка с тяжелыми травмами находится в больнице неотложной помощи, еще двое – беременная женщина и еще одна девушка – в областной клинической больнице.

По всем есть положительная динамика. Беременная женщина где-то неделю назад пришла в себя. Ее пытаются ставить на ноги. Угрозы ребенку нет. Есть улучшения и у девушки в больнице неотложной помощи, она также уже пришла в себя, в нее тяжелые были травмы, но прогнозы хорошие", - подытожила Ярикова.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.