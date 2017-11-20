Главные новости дня – за 60 секунд

Белорусские спецслужбы видят шпионов в украинских журналистах, у мэра Одессы есть российский паспорт, Захарченко сняли с розыска Интерпола, ГПУ потеряла часть полномочий – новости, которые обсуждали 20 ноября.

О Беларуси и ее спецслужбах. Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера.

Также там сообщили, что "координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием советника посольства Украины Беларуси", из-за чего он был объявлен персоной нон-грата.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявляет, что не согласен с решением белорусской стороны об объявлении персоной нон грата Скворцова, но не мог не выполнить этого решения.

При этом, Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что Павел Шаройко является его сотрудником.

Еще сегодня белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу. О причинах пока не сообщается.

О мэре Одессы. База данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российский паспорт.

О Захарченко. Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-замминистра МВД Виктора Ратушняка.

О ГПУ. Генеральная прокуратура потеряла часть полномочий. Так, прокуратура имела право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований, не дольше 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).

Таким образом, с 20 ноября 2017 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национальной банка, судьями, правоохранителями.

В связи с этим, ГПУ предлагает до формирования ГБР передавать осуществление досудебного расследования другим органам досудебного расследования.

О Сенцове. Во Франции деятели культуры развернули кампанию в поддержку украинского режиссера и активиста Майдана Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам колонии.

О Вечном огне. Вечный огонь в Киеве в ночь на 20 ноября залили цементом 7 или 8 человек, свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения, которую публикует компания "Киевгаз". Запись датирована 2:58 ночи на понедельник. Видно, что группа людей погасила огонь – и над мемориалом потянулся дым.