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Полторак говорит, что армия готова к обострению в Луганске

Среда, 22 ноября 2017, 14:40

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы готовы принимать меры в случае обострения ситуации в луганском направлении.

Об этом он сказал журналистам в Киеве в среду, передает "Интерфакс".

"Вооруженные силы Украины в направлении Луганска готовы к обострению ситуации. В случае обострения мы будем реагировать адекватно", - сказал Полторак.

Он добавил, что сейчас в Луганске "одна преступная организация сменяет другую".

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске не работают телевидение и радио.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.

Темы: ЛНРОРДЛОПолторакМинобороныВооруженные силы
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