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ОБСЕ заявляет, что страсти в Луганске улеглись

Пятница, 24 ноября 2017, 15:50

На улицах оккупированного Луганска наблюдается спокойная ситуация, уменьшилось количество вооруженных лиц и военной техники.

Об этом сообщил в пятницу по скайпу первый заместитель мониторниговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре.

По его словам, 23 ноября наблюдатели ОБСЕ посетили Луганск и увидели спокойную ситуацию.

"Люди занимались своими повседневными делами, уменьшилось количество вооруженных лиц и военной техники в некоторых районах города", - заявил Хуг.

Наблюдатель сообщил также, что СММ возобновила патрулирование в оккупированных районах Луганской области.

Журналист спросила, известно ли миссии о том, что 21 ноября через неконтролируемый участок границы с РФ в Украину зашла колонна российской техники - 20 БТРов и 50 "Уралов" - часть которой потом пошла на Луганск.

Хуг ответил, что он не может подтвердить эту информацию.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Луганске стало меньше военной техники, возобновили работу школы и больницы.

21 ноября главарь луганских сепаратистов Игорь Плотницкий заявил о попытке переворота в "ЛНР".

Как известно, отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели "ЛНР", включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находился Плотницкий.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целях безопасности ограничила патрулирование в Луганске, но фиксировала наличие вооруженных людей на улицах оккупированного города.

СММ также отметила, что с полудня 21 и к вечеру 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

23 ноября стало известно, что автомобильный кортеж, в котором находились главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ОБСЕДонбассАТОЛуганск
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