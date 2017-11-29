Суд вынес решение сообщнику сына Попова об ограблении

Оболонский райсуд отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сообщника сына нардепа Игоря Попова, Богдана - Владислава Чабана.

Соответствующее решение суд вынес на заседании 29 ноября, передает "112-Украина".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Судьи вынесли Чабану аналогичное решение, что и сыну нардепа Попова, Богдану.

Как известно, 27 ноября депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что 26 ноября задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Одним из двух нападавших был сын нардепа Богдан Попов.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Богдан Попов сначала отказался давать показания об ограблении магазина, но потом согласился.