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Осмаев не упрекает украинских спецслужб из-за убийства Окуевой

Пятница, 3 ноября 2017, 07:46

Бывший участник АТО Адам Осмаев не имеет претензий к украинским спецслужбам из-за гибели его жены Амины Окуевой.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", передает УНИАН.

"Нет, какие могут быть претензии? У нас идет война в Украине, гибридная, необъявленная война. В меру своих возможностей правоохранительные органы работают", – сказал Осмаев.

"Конечно, есть для всех нас место совершенствованию. Я думаю, со временем это придет. Но Украина сегодня ослаблена. И нужно время, чтобы укрепить правоохранительные органы и все остальное. Главное – идти вперед", – считает он.

Как известно, 30 октября в поселке Глеваха под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. Амина Окуева от полученных ранений погибла. Ее муж Адам Осмаев получил ранения, но смог отъехать подальше от нападающих.

Открыто дело о заказном убийстве. Полиция разыскивает преступников. Прокуратура взяла дело под особый контроль.

В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.

Тогда полиция задержала Александра Дакара за нападение на Адама Осмаева. По данным СМИ, нападавший мог быть киллером "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

После убийства Окуевой в полиции сообщили, что Амина и Адам отказались от охраны, несмотря на предыдущее нападение.

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Темы: Убийство Окуевой
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