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Осмаєв не дорікає українським спецслужбам через убивство Окуєвої

П'ятниця, 3 листопада 2017, 07:46

Колишній учасник АТО Адам Осмаєв не має претензій до українських спецслужб через загибель його дружини Аміни Окуєвої.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", передає УНІАН.

"Ні, які можуть бути претензії? У нас йде війна в Україні, гібридна, неоголошена війна. В міру своїх можливостей правоохоронні органи працюють", – сказав Осмаєв.

"Звичайно, є для всіх нас місце вдосконаленню. Я думаю, з часом це прийде. Але Україна сьогодні ослаблена. І потрібен час, щоб зміцнити правоохоронні органи і все інше. Головне – йти вперед", – вважає він.

Як відомо, 30 жовтня в селищі Глеваха під Києвом невідомі обстріляли автомобіль, у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Аміна Окуєва від отриманих поранень загинула. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, але зміг від’їхати подалі від нападників.

Відкрито справу про замовне вбивство. Поліція розшукує злочинців. Прокуратура взяла справу під особливий контроль.

У червні на Подолі у Києві в Окуєву та Осмаєва уже стріляли просто в їхній машині, тоді Аміна врятувала свого чоловіка, вистріливши в нападника.

Тоді поліція затримала Олександра Дакара за напад на Адама Осмаєва. За даними ЗМІ, нападник міг бути кілером "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Після вбивства Окуєвої у поліції повідомили, що Аміна та Адам відмовилися від охорони попри після попередній напад.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Вбивство Окуєвої
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