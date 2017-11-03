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Геращенко заявляет, что задержанный россиянин хотел сжечь его авто

Пятница, 3 ноября 2017, 18:19

Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что задержанный россиянин, о котором СБУ сообщила 2 ноября, пытался сжечь его машину.

Об этом нардеп написал в Facebook.

Он сообщил, что сначала узнал от знакомого и украинских СМИ, что неизвестные якобы сожгли машину его жены. Однако, по словам нардепа, она не водит машину и у нее нет машины данной марки.

"Что вброс этой информации, ни что иное как вброс, рассчитанный на то, чтоб украинские медиа распространили информацию о том что украинская оппозиция начала применять методы провокаций, поджогов и нападений", - утверждает Геращенко.

Позже, по его словам, нардеп узнал, что указанный поджог машины этой марки и с номерами действительно состоялся.

"Автомобиль был подожжен у входа в подъезд дома, где я проживаю. Полиция, которая начала расследование не могла понять , зачем было поджигать авто этой девушки? В чем мотив поджигателей?", - отмечает Геращенко.

Впоследствии оказалось, что девушка-хозяйка сожженной машины внешне похожа на жену Геращенко.

Он утверждает, что именно поэтому злоумышленники решили, что машиной пользовалась его жена "и решили устроить эту провокацию с поджогом и попыткой обвинить в этом митингующих под Радой".

"В ходе расследования выяснилось, что поджег авто был совершён в 5 21 утра. А уже через 7 минут в группе "ДТП Киев" появился новый участник с аватаром "ВО Свобода". А ещё через минуту этот участник опубликовал заранее подготовленный текст с фотографиями уже сгоревшего авто", - добавляет Геращенко.

Нардеп рассказал, что следователи обнаружили, что "один подозрительный мужчина неоднократно наблюдал за домом где я проживаю, а в ночь поджога приехал незадолго до того на такси".

Позже этим человеком установили наблюдение и, по словам Геращенко, именно его задержали 2 ноября в районе центрального Киевского вокзала в форме сотрудника спецподразделения полиции. Он оказался гражданином РФ, у него в кармане была граната.

Кроме того, Геращенко заявляет, что "по заданию российских спецслужб он подыскивал возможность совершить убийство группы митингующих в палаточном городке возле Рады, путем подмешивания в продукты питания ядовитого вещества".

Сейчас подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе.

"Следователи и контрразведчики проводят неотложные действия по установлению его сообщников, тех, кто ставил ему задачу и перед кем он отсчитывается об их выполнении", - пишет нардеп.

Как известно, 2 ноября сотрудники СБУ поймали россиянина, который сжег автомобиль, который, как тогда сообщалось, принадлежит семье одного из народных депутатов.

Кроме этого россиянина, сотрудники СБУ разоблачили еще одного гражданина России. В ведомстве установили, что он начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста, с блокированием транспортных магистралей.

Темы: ГеращенкоРосcия
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