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Повышение пенсий инвалидам ожидается с 1 декабря - Розенко

Суббота, 4 ноября 2017, 00:55
Повышение пенсий инвалидам ожидается с 1 декабря - Розенко

Следующий этап повышения пенсий инвалидам начнется 1 декабря.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у ​​нас происходит с 1 декабря этого года", - сообщил Розенко.

Вице-премьер также прокомментировал выплаты "детям войны".

"Детям войны" ни разу с 2004 года не платили надбавки к пенсиям в полном объеме, потому что выделение такой категории граждан было исключительно популистским решением тогдашней власти ", - подчеркнул политик.

Темы: Украинапенсии
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