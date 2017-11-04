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Лидер Каталонии готов сотрудничать с Бельгией по ордеру на его арест

Суббота, 4 ноября 2017, 20:41
Лидер Каталонии готов сотрудничать с Бельгией по ордеру на его арест

Отстраненный Мадридом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что готов сотрудничать с прокуратурой Бельгии относительно ордера на свой арест.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы готовы в полной мере сотрудничать с бельгийским правосудием по европейскому ордеру на арест, выданном Испанией", - отметил он.

Лидер Каталонии не сообщил, где находится. Считается, что он находится именно в Бельгии.

Ранее Пучдемон призвал сторонников независимости представить единый список для внеочередных парламентских выборов и заявил о желании баллотироваться на досрочных выборах даже находясь за границей.

Суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арестэкс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд подозревает Пучдемона и его четырех соратников в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положение и неповиновении власти.

Украинская правда

Темы: Каталония БельгияИспания
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