В Хмельницком произошла стрельба: 5 раненых

В центре Хмельницкого между двумя группами лиц произошел конфликт со стрельбой, в результате которой ранения получили 5 человек.

Об этом 5 ноября сообщили в облуправлении Нацполиции.

"В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили различного рода ранения", - отметили правоохранители.

Никто из посторонних граждан не пострадал.

Также в результате столкновения в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и поврежден автомобиль "BMW".

По факту открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч.2 и ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия), и по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Все фото - управление нацполиции в Хмельницкой области

Украинская правда