Бельгийский суд отпустил Пучдемона на поруки

Суд Бельгии отпустил на поруки лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал VRT.

По информации агентства, Пучдемона и четырех министров условно освободили, пока суд не примет постановления о выполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией. До решения суда политики должны оставаться в Бельгии.

Как известно, ранее отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался в руки бельгийской полиции.

3 ноября суд Испании выдал европейский ордер на его арест.

Пучдемона и его четырех соратников подозревают в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении власти.