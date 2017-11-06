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Южная Корея ввела новые санкции против КНДР

Понедельник, 6 ноября 2017, 02:28
Южная Корея ввела новые санкции против КНДР

Сеул ввел односторонние санкции против 18 граждан КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, финансовые ограничения касаются 18 чиновников, связанных с банками Северной Кореи и программой ядерного оружия.

Сообщается, что санкции "направлены на исчерпание незаконных денежных потоков Пхеньяна".

Как известно, ранее США ввели 180-дневный запрет на посещение Штатов самолетами и судами, побывали в Северной Корее.

Темы: Южная КореяКНДРсанкции
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