Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР

Сеул запровадив односторонні санкції проти 18 громадян КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, фінансові обмеження стосуються 18 чиновників, які пов'язані з банками Північної Кореї та програмою ядерної зброї.

Повідомляється, що санкції "спрямовані на вичерпання незаконних грошових потоків Пхеньяну".

Як відомо, раніше США запровадили 180-денну заборону на відвідування Штатів літаками і суднами, які побували в Північній Кореї.