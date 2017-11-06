Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР
Понеділок, 6 листопада 2017, 02:28
Сеул запровадив односторонні санкції проти 18 громадян КНДР.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією агентства, фінансові обмеження стосуються 18 чиновників, які пов'язані з банками Північної Кореї та програмою ядерної зброї.
Повідомляється, що санкції "спрямовані на вичерпання незаконних грошових потоків Пхеньяну".
Як відомо, раніше США запровадили 180-денну заборону на відвідування Штатів літаками і суднами, які побували в Північній Кореї.