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ЄС обсудит создание черного списка "налоговых гаваней"

Вторник, 7 ноября 2017, 00:01

Страны Евросоюза обсудят планы по созданию черного списка "налоговых гаваней" после новой утечки финансовых документов, получивших название Paradise Papers ("Райские бумаги").

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, обсуждение черного списка состоится во вторник, 7 ноября, на встрече министров финансов ЕС, во время которой будут рассматриваться Paradise Papers.

Как отмечается, на данный момент у каждого государства ЕС есть свои списки юрисдикций, которые слабо согласуются в налоговых вопросах. Критерии определения "налогового убежища" сильно различаются среди государств ЕС, а некоторые из них не допускают каких-либо юрисдикций в своих национальных черных списках.

Ранее европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси назвал потрясающими данные, представленные в документах Paradise Papers относительно уклонения от уплаты налогов, и призвал к созданию реестра нарушителей.

Напомним, утечка финансовых документов, получивших название Paradise Papers ("Райские бумаги"), включает 13,4 млн документов, в основном принадлежащих одной ведущей компании в сфере офшорных финансов.

Находки, обнародованные в воскресенье, составляют лишь малую часть того, что еще раскроется в течение недели. Разоблачения будут касаться налогов и финансовых сделок сотен людей и компаний, чьи имена упоминаются в полученных документах.

Многие истории сосредоточены на том, как политики, транснациональные корпорации, знаменитости и богачи используют сложные системы трастов, фондов и "компаний-однодневок", чтобы защитить свои деньги от налоговиков или скрыть собственные дела за завесой тайны.

В отчете Paradise Papers, опубликованном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), говорится, что британская королева Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов ($13 млн) в офшоры.

Темы: ЕСоффшоры
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