НАБУ проводило следственные действия у Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро 3 ноября проводило следственные действия у министра инфраструктуры Владимира Омеляна.



Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.

В свою очередь в НАБУ "Украинской правде" подтвердили, что 3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных членом Кабинета министров (Омелян -ред.), зарегистрированного в мае 2017 года.



В то же время там подчеркивают, что о подозрении пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.

Сам Омелян ранее заявлял, что в его декларации нет нарушений.