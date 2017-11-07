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НАБУ проводило следственные действия у Омеляна

Вторник, 7 ноября 2017, 10:51

Национальное антикоррупционное бюро 3 ноября проводило следственные действия у министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.

В свою очередь в НАБУ "Украинской правде" подтвердили, что 3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных членом Кабинета министров (Омелян -ред.), зарегистрированного в мае 2017 года.

В то же время там подчеркивают, что о подозрении пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.

Сам Омелян ранее заявлял, что в его декларации нет нарушений.

Украинская правда
Темы: ОмелянНАБУ
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