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В зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены, 1 травмирован

Четверг, 9 ноября 2017, 11:56

За сутки 8 ноября в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, двое получили ранения, еще один боец ​​получил травму.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"К большому сожалению вчера в результате обстрела на позиции "шахта Бутовка" погиб защитник Украины... В результате вражеских обстрелов Луганского и Крымского были ранены еще двое воинов, еще один боец ​​получил боевую травму", – сказал он.

По словам полковника, все бойцы были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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