В зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены, 1 травмирован
Четверг, 9 ноября 2017, 11:56
За сутки 8 ноября в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, двое получили ранения, еще один боец получил травму.
Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"К большому сожалению вчера в результате обстрела на позиции "шахта Бутовка" погиб защитник Украины... В результате вражеских обстрелов Луганского и Крымского были ранены еще двое воинов, еще один боец получил боевую травму", – сказал он.
По словам полковника, все бойцы были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения.
Валентина Романенко, УП