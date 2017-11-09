Полицейские отказались проверить документы нападавших на журналистов "Схем"

Журналисты программы "Схемы", которых избили охранники Виктора Медведчука, сообщили, что во время нападения полицейские отказались проверять документы нападавших и вообще не отреагировали на препятствование журналистской деятельности.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

7 ноября журналисты пытались заснять, как улетает на частном самолете Виктор Медведчук и другие пассажиры на территории аэропорта "Киев".

В "Схемах" подчеркивают, что аэропорт - это общественное место, поэтому съемочная группа имеет законное право на видеосъемку.

Однако, несмотря на это, охранники Медведчука вышли из микроавтобуса и начали препятствовать съемке.

Позже в тот же день, наблюдая за перелетами через FlightRadar, съемочная группа "Схем" отправляется в VIP-терминала аэропорта "Киев", чтобы заснять пассажиров частного самолета.

"Но тут на журналистов уже ждут те же охранники. Они сразу подъезжают к съемочной группе, которая в очередной раз демонстрирует журналистские удостоверения", - рассказывают в расследовании.

Из микроавтобуса вышли охранники с зонтиками и как только самолет начал заходить на посадку, они начали препятствовать съемке.

"Впоследствии среди них появляются люди в масках. Во избежание физического противостояния, съемочная группа начинает двигаться в сторону терминала, но микроавтобус блокирует авто съемочной группы, а охранники даже не дают возможности поднять видеокамеру", - рассказывают журналисты.

В то же время с другой стороны аэродрома второй оператор программы, о котором не знает охрана Медведчука, беспрепятственно снял посадку самолета. К нему подошли полицейские для проверки документов.

Оператор попросил их подойти к VIP-терминалу на помощь съемочной группе, которой мешали работать охранники Медведчука.

"Однако на обращение журналистов полицейские реагируют странно: сначала предлагают обращаться к охране VIP-терминала и вообще отказываются проверять документы людей в масках. А на дерзкое препятствование журналистской деятельности никоим образом не реагируют", - отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что в присутствии полицейских охранники не применяли физическую силу, но и дальше препятствовали съемке.

Как только кортеж выехал из аэропорта, охранники быстро сели в машины. И только после очередной просьбы журналиста полицейский согласился проверить документы нападавших.

Журналисты установили, что машины, которыми пользовались охранники Медведчука во время всех этих инцидентов, зарегистрированные на ООО "Детективное охранное агентство "Шторм".

"Основателем и руководителем этой компании, согласно официальным данным, является Виктор Иванович Черный. С Виктором Медведчуком его связывает Федерация боевого самбо Украины", - рассказывают в "Схемах".

Журналисты программы прислали запрос Виктору Медведчуку с просьбой прокомментировать действия его охранников у VIP-терминала аэропорта "Киев". Однако они получили ответ за час до эфира, когда уже не было технической возможности добавить ее в программу на канале "UA: Первый".

В письме от имени адвоката Виктора Медведчука Игоря Кириленко, представляющий его интересы, выполнение журналистской деятельности назвал "провокацией" и обвинил во вмешательстве в частную жизнь.

"Согласно действующему законодательству Украины, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о Медведчуке В.В. возможно только при его личном согласии на это. Итак, провокация журналистов Радио Свобода подпадает под действие статьи 182 Уголовного кодекса Украины ("нарушение неприкосновенности частной жизни"). Сейчас в отношении указанных событий подано заявления в Национальную полицию Украины и Генеральную прокуратуру о совершении уголовного преступления", - говорится в письме от адвоката.

Кроме того, защита Медведчука письмом предостерегла от обнародования материала в прямом эфире.

Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.



Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

Полный сюжет о перелетах Медведчука и нападении на журналистов "Схем" анонсирован на вечер 9 ноября на UA:Перший.