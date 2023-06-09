Медведчука лишили статуса академика

Бывшего нардепа от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене кума Владимира Путина Виктора Медведчука исключили из Национальной академии правовых наук.

Источник: председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Юлия Гришина, ZN.UA

Дословно Гришина: "Только что на общем собрании Национальной академии правовых наук Украины было принято решение о лишении статуса действительного члена (академика) Виктора Медведчука. Искореняем из Украины все, что связано с рашистами!".

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Детали: Как сообщили ZN.UA источники в руководстве академии, решение об исключении Медведчука из состава академии поддержали все 37 присутствующих других академиков. Члены-корреспонденты не участвовали в голосовании по уставу учреждения. На собрании утвердили результаты этого тайного голосования – 159 "за".

Во время заседания поднимали и вопрос лишения звания академика министра образования и науки времен беглого президента Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Однако на заседании заявили, что он исключен из состава Национальной академии правовых наук с 2017 года, несмотря на отсутствие официального уведомления. Как отметили источники, вопрос его статуса действительного члена выясняется.

Что предшествовало: 24 мая этого года квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

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Для справки: Виктор Медведчук – бывший нардеп "ОПЗЖ", который после начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине пытался покинуть страну, но его задержали украинские правоохранители.

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Госизменника и кума российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. При каденции Петра Порошенко Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.

После обмена предателя замечали в оккупированном Крыму вместе с женой, которая накануне вторжения сбежала в Россию.