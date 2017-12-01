Порошенко повысил в звании Матиоса

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-полковника главному военному прокурору, заместителю генпрокурора Анатолий Матиосу.

Об этом говорится в указе президента №395 / 2017 на сайте главы государства.

"Присвоить звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолий Васильевич - заместителю Генерального прокурора Украины - Главному военному прокурору", - говорится в документе.

Указ о присвоении воинского звания для Матиос обнародован 1 декабря.

Как известно, Матиос имел звание генерал-лейтенанта.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2015 президент закрытым указом присвоил генеральские звания антикоррупционном прокурору, начальнику личной охраны и заместителям генпрокурора.

В частности, заместителю генпрокурора Украины - главному военному прокурору, старшему советнику юстиции Анатолий Матиосу было присвоено звание государственного советника юстиции II класса, которое соответствует званию генерал-лейтенанта.