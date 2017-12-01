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Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона

Пятница, 1 декабря 2017, 22:10
Трамп прокомментировал слухи об увольнении Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация об увольнении государственного секретаря США Рекса Тиллерсона является неправдивой.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Средства массовой информации спекулировали, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уволится - фейковые новости! Он не увольняется, и пока мы не соглашаемся по некоторым темам, мы хорошо работаем вместе, и Америку снова уважают!", - отметил глава Белого дома .

Как известно, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал смехотворными слухи о том, что Белый дом готовит план по его отставке.

Темы: СШАТрамп
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